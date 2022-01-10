富士康將在本周三重新啟動印度南部的一家iPhone製造工廠。此前因員工食物中毒事件，工廠全面停工。

據印度當地官員K Selvaperunthagai對路透表示，Tamil Nadu邦的首席部長M K Stalin已經在上周五告知議會，該富士康工廠將在周三重新開工。

蘋果在周一表示，富士康的印度廠繼續在留用觀察期，將繼續監測工人宿舍和飯廳情況。蘋果在聲明中表示，一旦確定每個宿舍和用餐區的標準都符合規定，員工們將開始逐漸回來上班。

富士康表示，已經實施了一系列的改善措施，以確保這種情況不會再發生，並建立了嚴格的監控系統，確保員工能夠提出他們可能存在的任何擔憂，包括以匿名方式提出。

據知情人士告訴路透，該工廠將於周三重新投產，人數不超過100人，可能需要兩個多月的時間才能全面恢復生產。

蘋果和富士康都尚未對何時重啟生產發表評論。

印度官員Selvaperunthagai說，Tamil Nadu邦政府將建造一系列設施，可以容納來自不同產業部門的數萬名工人，以解決工人對宿舍和餐飲設施標準的擔憂。政府明確表示，不希望類似事件再發生。