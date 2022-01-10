2022年房市怎麼看？不動產代銷產業龍頭海悅(2348)總經理王俊傑說，2021年全年度預期上市櫃整體獲利將高達4兆，股利政策出來後，預期至少有2兆的資金，台灣經濟的基本面還不錯，上半年房市榮景可期。至於房價這麼高，對想要購屋者有何建議，他則是說，有重大投資和建設，就能找到未來的榮景好的地點，台灣是經濟正向的國家，買預售屋不要怕貴但要選擇好的地點！

2021年南台灣房市一片火熱，王俊傑直言，低基期和政府有重大政策及投資的地方還是會有表現，仍有上漲的空間。但是他認為，現在原物料飆漲，缺工問題又很嚴重，建商面臨不知怎麼開價，也不知道什麼時間能交屋，目前採取邊建邊售的模式會比較適合，這樣比較容易看到成本。

王俊傑表示，目前原物料價格應該已經到頂了，預期今年度有可能會回一點，但工資這方面還是比較難下降，現在中南部缺基礎工人，所以缺工及工資問題還會延續下去。

對於海悅的營運規劃，王俊傑說，一家公司有很多方面的收入，就會比較穩定，單一來源風險太高，海悅本業是代銷，另外也參與業主投資，參加業主的開發能享受到開發的利益，另一個則是再找投資，類似創投參與的比例會比參與業主投資來的高。

海悅2021年12月合併營收為新台幣9.5億元，其中代銷收入6.2億元、認列子公司微笑海悅營建收入為3.3億元；全年度合併營收60.96億元，其中代銷收入達49.9億元。

海悅與達麗建設合作的台中北區賴厝段標的已完成開工動土典禮，預計採邊建邊售方式進行，將在2022年第一季推案，隨著後續銷售與營建工程逐步完工，將穩健挹注轉投資收益。另外，舊市議會市有土地設定地上權案AE區開發案，近期進行開工典禮，未來亦將創造穩健的商辦租金收益。