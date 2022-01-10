嘉威(3557)2021年12月營收6.94億元，年增88.25％；去年第四季營收16.75億元，2021年營收突破50億元，來到53.02億元，年成長19.71％，12月、第四季及全年營收均寫下新高。嘉威生活從面板產業正式轉型生活家居後一路成長，2021年營收以三高亮麗作收，今年供應鏈大者恆大集中下單及終端補庫存需求兩大因素下，公司力拚營收、獲利優於2021年。

夏季主題的產品一直是嘉威生活的營收主力，因應客戶鋪貨的前置時間，每年的第四季開始出貨，在隔年的第一季進入出貨高峰。在夏季的產品維持高市佔率之下，該公司透過增加365日均可販售的產品線與加強超市線客戶群的布局，得以讓原本第二、三季淡季的營收逐年成長。

嘉威生活2021年度上、下半年度的營收組成來到47：53，由過往淡旺季明顯情形已經逐步調整更為平均。2021年度首季營收維持傳統旺季的14.74億元之外，第二、三、四季的營收分別為10.18億元、11.34億元及16.75億元，呈現逐季往上墊高趨勢，第四季旺季效應發酵，進一步推升到單季新高表現。

從產品自主設計、工廠產能、生產工藝及美國員工在地的業務團隊，嘉威生活整合的營運縱深，對美國通路客戶向來具有不可取代的服務優勢。在疫情的氛圍之下，通路業者呈現整併與大者恆大的現象，而通路商為了提升採購效率，亦有精簡供應商名單的措施。嘉威生活由亞洲工廠整合至美國當地團隊的一條龍服務，在這兩年更是得以有效發揮，2020與2021年度營收成長比率分別為8.82％及19.71％。同時，原物料價格及運費上漲，使得若干貿易商同業退場，亦讓供應商往大者恆大的趨勢走，轉單效益將有助於提升營收。

美系客戶是嘉威生活餐、廚具產品的主要市場，美國旺季銷售再度創下新高，根據Mastercard Spending Pulse統計，去年11月到12月24日零售銷售比2020年成長8.5％，相較2019年則成長10.5％，為近17年以來最大增幅。消費動能維持強勁，使得2021年10月美國零售商存貨銷售比降至1.07低檔，相較於其他行業為低且達歷史低點，通路商仍將積極向亞洲供應商補貨。在市場需求持續維持高檔之下，嘉威生活在2021年度第四季創下單季營收新高，今年第一季已進入夏季主題產品出貨的高峰，預期第一季的營收成長可期。