1名母親不滿國小1年級的兒子不懂得體恤父母辛苦、整日抱怨，為了讓兒子明白生活的一切都是父母給孩子的愛，她竟突發奇想拿了帳篷與垃圾袋，帶兒子到公園過夜，當天不但讓兒子挨餓、穿髒衣服，晚上僅用垃圾袋當棉被，早上還帶到垃圾桶旁稱「找早餐」；兒子當場嚇得大哭說知道錯了，學到深刻的教訓。

該名母親在臉書「爆廢公社」發文表示，她每天苦口婆心對兒子說父母上班辛苦就是為了讓孩子吃飽穿好，不用露宿街頭、餐風露宿，希望兒子能體諒父親的辛勞，不要總是抱怨；她某日靈機一動，餓了兒子一整天，也不讓兒子洗澡，並準備了垃圾袋帶去公園「當1日流浪漢，去當小乞丐1天」。

該名母親說，她當下對兒子說父母是因為愛孩子才會叨唸打罵，也是不斷學習著做父母，當天母子倆用垃圾袋當睡袋、躺在簡易小帳棚中過了1夜，兒子則不斷大哭，過程中還有巡守隊員拿來紙箱幫忙擋風，隔天一早她甚至帶兒子到垃圾桶旁「找早餐」，兒子不斷崩潰喊知道錯了，最後2人才回家，兒子也學到深刻的教訓。

1名母親拿了帳篷與垃圾袋，帶兒子到公園過夜，當天不但讓兒子挨餓、穿髒衣服，晚上僅用垃圾袋當棉被，早上還帶到垃圾桶旁稱「找早餐」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友則留言說「這一手厲害，備用」、「真的很有心也很有想法的媽媽」、「真的讚到不行耶，這媽媽」、「好勇敢的媽媽」、「太屌了」、「好棒的教育方式，熊孩子不這樣不會乖」、「看完都想跟你鞠躬了」。