桃園爆疫苗搶打潮，排隊人龍超長。(蔡依珍攝)

桃園爆疫苗搶打潮 護理人員嘆「差點被扛走！」

桃園機場群聚案讓疫情升溫，指揮中心宣布第3劑疫苗接種時程從5個月縮短成12周後，立刻掀起搶打潮，像是大園衛生所加開夜間門診，上周五宣布放寬後大暴動，護理人員感嘆：「差點被扛走！」10日傍晚也再現排隊人潮，5點半開發180個號碼牌，1點就有人排隊等候，長長人龍讓衛所期待1922趕緊開張。

桃園市衛生局統計，全市13衛生所，3日共施打3406劑、4日5250劑、5日6372劑，7日暴增至5位數、10796劑。

「差點被扛走！」大園衛生所何姓護理長說，上周三開始開夜間門診隨到隨打，周三、周四平均只有100人施打，但周五宣布第三劑放寬到滿12周就能施打後，瞬間爆量人潮，晚間6點開打，3、4點就有人來排隊，提前30分鐘發號碼牌一下子就搶光，許多人向隅。

何姓護理長說，施打情況來看2／3以上都是打第三劑者，且年齡稍長，看他們在寒風中排隊，讓醫護人員也很不捨，期待1922預約平台趕快上線，另周三開始的社區接種站也能舒緩人潮。

大園衛生所10日晚間6點開設夜間門診，共180個名額，但傍晚就見排隊人龍，有人自備椅子、有人看書、有人埋頭滑手機。排第一個的大哥下午1點就來排隊，他說周日9點開打，他8點40分到就已額滿，為了幫上班的孩子打第二劑，特地來排隊，感嘆診所電話預約都打不通，來排隊最實際，「該打就要打啦！」也有人直言，疫情沒那麼嚴重就會拖，疫情嚴峻就會比較急著來打第三劑。