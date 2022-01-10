原油期貨早盤走低，致在台股交易的2檔正向ETF也小跌1％以上，惟午盤過後國際原油期緩步走堅。街口投信表示，供需仍呈偏緊格局，加上地緣政治的干擾，對油價表現仍屬正面；Omicron衝擊經濟和需求的嚴重程度應不及此前數波疫情下，需求的逐步回升，將是推升油價續揚的重要關鍵。

街口投信指出，開年以來，油價震盪上揚，周線收紅，上周西德州（WTI）與布蘭特（Brent）原油期貨，各上漲4.91％與5.1％。周初OPEC+表示將繼續提高原油產量，亦即2月開始日產量提高40萬桶，因認為變種病毒Omicron將不會像此前疫情衝擊全球需求，激勵市場信心，推升油價走高。

街口投信分析，雖然變種病毒確診病例激增，但Omicron所導致的症狀較輕，市場尚未見到限制措施可能影響需求前景下，風險情緒獲得支持。同時供需仍明顯有利油價表現，因產能狀況限制原油產出，包含俄羅斯天然氣公司表示其缺乏閒置產能、產油國哈薩克進入緊急狀態，以及美國油商投資擴產意願偏低等因素。