鋁合金、皮件訂單持續滿載今年業績展望樂觀鋁合金大廠廷鑫興業（2358）10日公告，2021年12月合併營收3.83億元，較上月成長61.6％，累計2021全年合併營收25.23億元，年增31.34％，創歷史新高。

廷鑫指出，鋁合金及皮件兩大業務出貨暢旺，拉動2021全年營收創歷史新高，今年鋁合金下游需求依然旺盛，國際鋁價走揚，產品價格還有調升空間，皮件業務可望有新客戶訂單加入，兩大業務同步成長，全年展望保持樂觀。廷鑫近年積極調整接單策略，鋁合金業務轉型以工業應用為主，並提高代工比重，目前鋁合金棒代工比重已達七成以上，因應國際鋁價上漲，去年第二季起逐季調漲鋁合金產品報價及代工費，產品組合優化及漲價效應也於業績上顯現，毛利率顯著提升之下，去年前三季歸屬母公司稅後淨利8332萬元，為歷年最高表現，全年獲利表現將再刷新歷史紀錄。

展望今年，鋁合金業務下游產業如自行車、車輛相關、太陽能，以及運動器材等市場需求依然旺盛，加上受惠中國大陸轉單的低軌道衛星等訂單，目前接單生產已排至第二季，近期國際鋁價再度上揚，公司已通知客戶將調整代工費用；附加價值較高的鋁合金盤元，已小量生產送樣給客戶驗證。皮件業務方面，美國消費持續復甦，訂單穩定成長，公司也積極擴展市場，預期今年將有新客戶訂單加入，進一步推升皮件業務成長。

此外，廷鑫兩大業務市場需求持續強勁，再加入新產品、新客戶的貢獻，今年再添新的成長動能，公司樂觀期待今年營收及獲利繼續走高。