台灣工具機暨零組件公會彙總統計，大陸依舊是台灣工具機最大出口市場，美國、土耳其、俄羅斯、義大利及越南等市場需求也回升，2021年台灣工具機出口年成長近三成。工具機公會預期，疫情等外在因素若穩定，2022年台灣工具機出口可望再成長二至三成。

工具機公會指出，工具機公會依據財政部關稅總局公布2021年12月份海關進出口貿易統計資料彙總整理，2021年12月台灣工具機出口金額近2.58億美元，月減7.8％，年成長近25.4％。2021台灣工具機出口金額達27.83億美元，年成長29.1％，其中金屬切削工具機產品出口金額23.04億美元，年成長29.2％，金屬成型工具機產品出口金額4.79億美元，年成長29％。

工具機公會表示，2021年台灣工具機出口前十大國，依出口金額排序為中國大陸(含香港)、美國、土耳其、俄羅斯、越南、泰國、印度、荷蘭、義大利、馬來西亞。中國大陸(含香港)市場占整體出口市場比重為32.7％而居冠，出口金額約9.11億美元，年成長20.4％。美國排名第二，占出口市場比重11.6％，出口金額近3.23 億美元，年成長 18.3％。第三大出口國是土耳其，占整體出口市場比重為8.7％，出口金額約2.41億美元，年成長46.2％。

工具機公會指出，面對地緣政治風險、疫情常態化，物料短缺、人力不足、港口塞船、海運飆漲等的問題，使得全球化供應鏈發生結構性的改變，供應鏈重組，帶動一波新的市場需求。台灣因疫情控制相對得宜，工具機產業無畏外在環境壓力展現了強韌的實力，成為逆境的贏家。

工具機公會表示，現今全球雖仍籠罩在疫情不斷變異的隱憂當中，但製造業需求強勁及各國政府擴大公共投資的推動之下，工具機設備的需求不減反增，國際貨幣基金(IMF)預測2022年全球經濟成長率4.9％，而台灣工具機在朝向智慧化、提升附加價值的發展，若外在環境因素趨於穩定的狀況下，預期2022年出口也將成長二至三成。