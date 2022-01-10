伺服器機殼廠勤誠（8210）受惠雲端、資料中心需求火熱，帶動2021年合併營收達94.2億元，年增24.9％，再度改寫歷史新高，且為連續六年創高。市場推估，勤誠客戶下單力道續強，並有新產能加入，今年業績有望延續登峰紀錄。

勤誠10日公告2021年12月合併營收9.3億元，年增34.3％，達同期新高，累計第四季26.19億元，為單季次高，全年營收94.2億元，年增24.9％。公司表示，業績成長主因為中、美兩大地區的新舊客戶需求熱絡，增添全年營收動能強勁。

展望後市，勤誠目前部分訂單能見度已達上半年，全年營收可望在伺服器CPU新平台轉換及嘉義新廠產能挹注下，再創新高。

研調機構TrendForce預估，2022年全球伺服器出貨量成長率達4％～5％，主要為2021年受缺料、零組件短缺影響而未滿足的遞延需求，以及Intel、AMD的CPU新平台導入需求，主要出貨動能將集中在北美資料中心，出貨量成長率達13％～14％。

勤誠表示，公司除了長期與各CPU平台共同開發之外，並積極了解市場需求及趨勢，2021年共推出13款Storage、AI等新品，搶攻區塊鏈、安防監控、影像處理、醫療等多元垂直應用，2022年將持續開發符合目前趨勢及具前瞻性技術的產品，樂觀看待長期發展。