華航（2610）12月營收169.18億元再創歷史新高，月增10.08％、年增63.41％，其中貨運收入154.27億元，月增9.49％、年增71.39％，再寫下貨收新高；客運收入5.89億元，月增17.91％，主因12月開始迎接返台過年的旅客人潮。

華航董事長謝世謙表示，在華航團隊合作下，2021年營運表現非常不錯，特別感謝貨運團隊和辛勞執勤的前艙機師，及修護、地勤等單位支援；同時感謝企業工會大力支持，得以完成團協簽署，一起實踐永續經營的決心。

展望2022年，謝世謙有信心華航更上一層樓，繼續以貨運為營運重心全力衝刺，也密切關注客運市場動態，審慎布局。

華航貨運自2021年8月起，連續5個月突破單月百億元收入，第四季更是連月成長，主因為積極整合客貨機運能配置，提高貨機比重優先布局於營收較高之利基航線，有效掌握旺季商機。

華航表示，全球疫情升溫，防疫檢測物資需求回溫，但海運壅塞情況持續，供應鏈問題依然嚴峻，展望2022年第一季航空貨運需求持續穩定，3C高科技、汽車零件、半導體、電商貨運市場仍然殷切，往歐美艙位需求強勁，持續呈現供不應求態勢，運價可維持相對高檔水準，貨運營收依然樂觀期待。