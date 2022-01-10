彰化縣37歲鍾姓女子，去年5月間因不滿兒子將小女友帶回家，經幾度勸說，兩人待在房間裡從大清早一直待到深夜，少女始終未離開返家，因而情緒失控，先是暴怒罵人，又動手拉扯害李姓少女受傷，讓少女的乾媽、父親氣不過驗傷提告傷害，遭判處拘役25日。

不過彰化地院法官審酌鍾女身為人母，擔心少年少女鎮日在房內獨處恐怕「出事」，且犯後坦認犯行，且當庭表示願意賠償醫藥費，予以宣告緩刑2年，並應在判決定讞後一年內支付公庫1萬元。

根據簡易判決內文，37歲鍾女與丈夫育有2子1女，分別就讀高中職、國中，長子已成年，鍾女在工廠擔任作業員。去年5月31日，正值全國防疫第三級警戒、各級學校停課期間，南彰化爆發一連串的新冠疫情傳播鏈；鍾女一早7點半正準備出門上班，卻發現就讀高中的兒子劉姓少年將同樣未成年的小女友帶來家中「伴讀」，她好意提醒，要求少女趕緊離開回家。

沒想到當天傍晚5點，鍾女下班回家，一開門就看到少女的安全帽、拖鞋還在，她按耐怒氣準備晚餐，直到晚間9點，發現兩人竟還待在兒子房間內，決定傳簡訊質問兒子「為何這名女生還不回去？」

沒想到少女得知「鍾阿姨」一直要趕她回家，開始在男友面前哭哭啼啼，最後鍾女和長子都氣不過，與少年大吵，劉家兄弟兩人甚至大打出手，讓媽媽見狀整個壓不住情緒，暴氣動怒大罵少女「破麻」，更出手用力拉扯少女，少女不斷反抗，鍾女怒打其臉部一巴掌。少女趕緊打電話向乾媽楊女求救，並被接回家。

法官審酌，鍾女無前科，因擔心未成年的兒子帶未成年的少女，獨處在房內一整天，擔心兩人在房內獨處會發生事情，亦不滿少女未經其同意就滯留屋內不願離去，進而衍生兩兒爭吵打架情事，一時思慮未周致罹刑典，雖未取得告訴人原諒，但犯後坦認犯行亦願賠償醫藥費，故作如上量刑。

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