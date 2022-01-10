果園多次遭竊嫌光顧，農友氣憤報警。(警方提供)

屏東市頂柳里45歲吳姓女農民發現，近日果園芭樂常常不翼而飛，於是前往派出所報案，警方受理後，展開調查及實施預防性措施，輔導農民在園裡架設監視器，成功錄下竊賊前往農地行竊身影，順利確認竊嫌身分，全案依竊盜罪函送屏東地檢署偵辦。

吳姓農友表示，竊嫌都是半夜跑來偷摘樹上芭樂，因為採果手法不同，讓他們發現辛苦栽種的芭樂被人偷採，原本沒有打算報警，但沒想到竊嫌食髓知味，自去年10月底至今三番兩次跑來偷摘，總計損失約50台斤芭樂，相當新台幣2600元，不願平時辛苦栽種芭樂一再被偷，決定不再縱容，於是向警方報案。

員警受理後積極調閱附近監視器外，亦規劃護農專案，於深夜時段加強附近農地巡邏，增加見警率外，也建議農友在果園裡裝設監視器鏡頭，並發揮治安風水師功能提供民眾專業建議，協助民眾提升自衛防護能力，也因民眾配合，順利將嫌疑人找到，順利破案。

屏東警分局表示，農民靠天吃飯，每到收成期間還得憂心農作物失竊，然「警力有限、民力無窮」，防竊須結合民眾力量，此次警方除規劃護農專案，增加見警率外，亦輔導農民架設監視錄影設備，藉由警民合作，以防制農產品竊盜案發生。