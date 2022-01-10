美國加州洛杉磯警方表示，一架賽斯納（Cessna）小飛機迫降在鐵道上，在飛機被火車撞到前幾秒鐘，警員緊急救出飛行員，飛機隨後被撞成碎片噴向四面八方，場面驚險。

路透社獲得的戲劇性畫面顯示，幾名員警及時將駕機男子從迫降的飛機救出來。根據媒體報導，這架飛機起飛後不久在派克瑪（Pacoima）附近迫降，當經過的火車撞上飛機時，員警和飛行員離火車軌道只有幾英尺。

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo — LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022

拍攝這段影片的21歲作曲家希梅內斯（Luis Jimenez）說：「飛機起飛失敗，迫降在一處熱鬧平交道的火車鐵軌上。就在撞擊前幾秒，員警救出飛行員，一塊碎片幾乎打中我。」

根據媒體報導，飛行員因割傷和瘀青接受治療，目前情況穩定。另外，火車上沒有人受傷。

洛杉磯警察局在推特上貼出員警身上密錄器拍攝的影片顯示，員警將流血的飛行員從飛機上拉出來。

洛杉磯警察局讚許員警表現，推文表示，他們「展現英雄行為和快速行動，拯救一名迫降在鐵路軌道上飛行員的生命」。