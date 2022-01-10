國際新冠疫情延燒，近期大量境外移入也間接導致本土案例的出現，尤其桃機群聚擴大，指揮中心開放18歲以上民眾接種第三劑疫苗。衛福部長陳時中表示，呼籲大家盡量打，疫苗一定夠，「第三劑打不到來找我，我幫他打」。此事也在網路上引發網友熱議，不少網友紛紛對此感到傻眼，「金句加一」、「我負責、我有信心、來找我，金句大師欸」。

根據指揮中心預估，月底符合第三劑接種資格者約768萬人，據了解，可施打第三劑民眾中，有9成想打mRNA疫苗，擔心存量上是否足夠。

陳時中表示，莫德納和BNT手上分別還有230萬劑，陸續還有BNT會進來，目前第三劑接種率最高的是智利的58%，但我們絕對不可能將768萬人都施打完畢，這會破世界紀錄。

陳時中指出，有些國家第三劑覆蓋率達到30％，有些10%多一些就停下來了，當然我們希望能盡量高覆蓋率，但呼籲大家盡量打，疫苗一定夠。同時，指揮中心日前宣布第三劑間隔縮短至12周，1922疫苗預約平台的重啟也在討論中。

陳時中的這番話也在PTT上引發網友熱議，「高端伺候」、「找他準打高端的，笑死」、「我安排你打高端」、「就高端啊，BNT和莫怎麼算都會不夠」、「別想叫我打高端」。

還有一些網友表示，「打不到可以打你」、「打死掉也可以找你嗎？半夜的時候」、「我不想給牙醫打疫苗啊」、「金句加一」、「我負責、我有信心、來找我，金句大師欸」、「來找我跟我負責484一樣霸氣的用語」、「找你唱歌嗎？」。