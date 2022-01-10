台中市立委中二選區補選由民進黨林靜儀勝選，她今天受訪表示，未來選區服務會先尊重台灣基進黨經營方向，再整建自己的團隊。至於年底的市長與議員等選舉，她說，民進黨一定會與基進黨團結合作，維持互相競爭與合作的態勢。

林靜儀以7千多票大幅領先對手，拿下民進黨在中二選區第一席立委，年底選舉的政治版圖挪移成為各界關注焦點。林靜儀今天到選區車隊謝票時表示，年底的選舉民進黨一定會與基進黨維持互相競爭與合作的態勢，並針對中二選區及中市的發展及合作進行討論。

林靜儀指出，她未來地方服務規劃，會先尊重基進黨及競選總部陳柏惟等人的布局與規劃，她再與他們討論要如何合作努力，再整建自己的團隊，兩黨的黨中央及地方立委再進行討論。

至於民代跑紅白帖文化，林靜儀表示，對地方選民來說，紅白帖喜喪事是重要的一刻，但選民會更希望了解，自己選出來的立委在國會做什麼事情？她並強調，她的財力、人力資源無法像顏家一樣無微不至，但民主轉型歷程，選民會期望帶來不一樣的新氣象，她接下來會有不同的規劃方式，定期讓選民知道重要的政見及政策進度。

在中山附醫擔任國際醫療中心主任的林靜儀指出，她將再與醫院溝通，在醫院工作還需要一點時間給病人一點交代。至於未來服務處的設置，她說，也會尊重基進黨與陳柏惟，目前很多邀約進來了，需要花一點時間處理。