2022年澳洲網球公開賽會外賽點燃戰火，台灣選手莊吉生、梁恩碩10日同時出戰，梁恩碩先在女單告捷，拿下生涯在澳網會外賽首勝，擁有挑戰澳網會內賽席次的機會，較晚出賽的莊吉生在一盤領先遭到對手逆襲，可惜未能繼續前進。

先出賽的梁恩碩，在澳網女單會外賽第一輪迎戰波士尼亞與赫塞哥維納選手荷德佐拉絲（Dea Herdzelas），這是兩人生涯首度交手，梁恩碩在一盤落後下硬是將戰線逼進第3盤，決勝盤曾陷入2比5，但她再度發揮韌性追擊連下5局，神奇地以6比7（4）、6比1、7比5前進下一輪。

目前單打世界排名第178的梁恩碩，青少年時期曾於2018年澳網打下女單及女雙兩座冠軍，2019年轉戰職業後，2019、2020、2021連三屆澳網女單會外賽首輪出局，今年終於出運，期許接下來乘勝追擊、往會內賽前進。

至於莊吉生則運氣差了點，同樣是面對生涯首度過招的選手，第1盤進入搶七後辛苦收下，但第2 盤被對手逼平盤數，第3盤則連丟6局，最終莊吉生7比6（5）、5比7、0比6飲恨德國選手韓夫曼（Yannick Hanfmann）。