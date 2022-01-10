受疫情影響國際製肥原料價格上漲，農委會7日宣布由政府吸收原料漲幅五成，並自10日起開始實施，以維持持肥料價格穩定，同時自即日起同時調高每種作物可購買肥料包數上限，加量兩成充分供應農需。

農糧署表示，肥料原料漲幅由政府吸收後，肥料價格持續維持穩定，部分品項還調降價格。政府吸收原料漲幅，加上原來每包40公斤20元的運費補助，每包平均補助額度高達100元以上，農民常用的肥料都包括在內，補助幅度相當大。

農糧署進一步說明，為了充分滿足農民用肥需求，除提高每包補助金額外，自即日起同時調高每種作物可購買肥料包數上限，加量兩成充分供應農需，加量後每期作蔬菜最高補助包數達110包。

不過，農糧署也強調，超量施用肥料會造成生產成本增加、作物長不好，也會傷害土壤地力，希望農民依種植作物種類合理化施肥，勿囤積依需求分批購買。如有需用肥指導可以洽詢農業試驗改良場所協助，該署也呼籲農民補助肥料不可轉賣以免觸法。