東哥（8478）受惠新冠疫情驅動的遊艇購買力，2021年營收45.54億元，續創歷史新高，並且擠身全球第三大豪華遊艇製造商，如果未受台幣兌美元升值超過5％的影響，2021年美金計價的全年營收，成長幅度將達14％，受到匯率影響的台幣營收，只成長7.8％。

東哥10日公佈2021年12月營收4.86億元，雖然年減47.89％，不過，2021年全年營收仍繳出漂亮成績單的45.54億元，比2020年的42.24億元，年增約7.80％。

東哥表示，由於2021台幣兌美元平均匯率升值超過5％，壓縮了全年營收的成長幅度，若以美金銷售額來看，年成長幅度近14％。

東哥指出，2021年12月營收雖較同期減少，但，隨著東哥新產能挹注，透過產線調配等方式，盡量縮小單月及淡旺季差異，2021年下半年各月都有營收貢獻、不再集中於單月。

東哥說，根據目前生產及交船期程推估，今2022年各季度間的營收波動，將顯著減緩，2022年第一季可望優於2021年同期表現。

東哥表示，近2年疫情衝擊各項經濟活動，也影響了民眾的生活型態。休閒或娛樂活動傾向改變，富豪財富的快速增加，豪華、專屬的旅遊模式，越來越受到偏好，推升了遊艇市場需求。

東哥指出，2021年底的羅德岱堡國際船展，可見遊艇買氣非常熱絡，美國大型豪華遊艇終端需求持續強勁。市場調查預估，全球豪華遊艇市場景氣可望維持榮景，2021至2025年複合成長率可達11％。

東哥也在2021年擠身全球第三大豪華遊艇製造商，2020年東哥排名第四名，等於進階一名，在美國遊艇市場的市占率約13％，排名全美前二大。

東哥說，東哥小港新廠2021年，只開出2艘產量，預計到2023年會全部開出10到12艘的產能，也讓東哥可以開發不同系列船型，滿足不同船主的喜好及需求，擴大消費族群。