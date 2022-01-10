日本時事通訊社(JiJi)報導，台灣在上個月的公投，否決了含萊豬肉禁運的主張，此事對日本是好消息，「有助解除日本食品的禁令」。報導認為，大約今年春天時就會解除對福島5縣市食品的禁運令。

2011年福島第一核電站事故發生後，日本的農漁水品食品被台灣禁止進口，之後雖然多數地區開放，但是福島電廠周邊5縣市-福島、茨城、櫪木、群馬、千葉的食品一直是被禁止進口的。然而在台灣的公投結束後，解禁的相關討論正在加速進行，其中CPTPP是一個誘因，台灣的目標是先於中國大陸加入CPTPP。

台灣在2018曾進行對於福島、茨城、櫪木、群馬、千葉五縣生產的食品禁止公投，當年稱為「被放射性污染風險的核食」，該公投的結果是繼續禁運。如今兩年過去了，執政的民進黨認為「社會風氣已變」，比如立法委員郭國文就認為社會已經準備好接受，由於九合一選戰將從今年春天開始，這種有爭議的問題愈早渡過對選舉的影響愈小，因此最早在1至3月就會解禁。

但是，該報導也提到，民進黨政府是以加入CPTPP為主要目標，但是解禁並不保證台灣一定會被納入。如果輿論的反對聲浪仍大，還是可能被擱置。一位日本外交官員表示，如果日本強烈要求台灣開放，可能會造成「施壓」的不良印象，屆時解禁的難度會更大。