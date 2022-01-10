減重名醫宋天洲（右）的第一本新書「謝謝你讓我瘦下來」問世，日前在THOMAS. CHIEN法式餐廳舉辦新書簽名會。（柯宗緯攝）

有法餐南霸天之稱的THOMAS. CHIEN法式餐廳主廚簡天才，開發4款輕卡營養餐真空料理包。（柯宗緯攝）

看準現代人注重養生風，有法餐南霸天之稱的THOMAS. CHIEN法式餐廳主廚簡天才，攜手義大大昌醫院纖體中心減重名醫-天洲，開發4款輕卡營養餐真空料理包，瞄準減重患者及崇尚健康輕食的人士。

簡天才指出，在減重的路上或是減重手術後，病友時常對於飲食習慣突如其來的改變而不適應，常是不知道該吃甚麼、或是份量難以控制。而法式料理以精緻、美味、慢食、原形食物料理的特色不謀而合。

數次開發商品會議中，簡天才主廚團隊與醫師、營養師進行成分評估，再透過主廚選用低脂、含優質蛋白質的食材進行清燉等較無負擔的烹調方式，經過層層的試吃關卡製作出令人放心品嘗的料理。

LA ONE輕卡營養餐真空料理包4款商品，包括毛豆濃湯、牛肉蔬菜湯、香煎鱸魚燉蔬菜、黑豆醬香燉豬，共計2湯2菜，都是經過醫師與營養師針對減重患者的蛋白質攝取以及熱量控制精算的美味料理包，強調熱量不超標，攝取均衡營養素，是外食族、調控體重者的最佳選擇。

此外，宋天洲的第一本新書「謝謝你讓我瘦下來」問世，日前在THOMAS. CHIEN法式餐廳舉辦新書簽名會，邀請術後病友親自與大家分享因肥胖對生活造成的困擾影響，以及如何透過減重手術得以改善人生激勵人心的故事。

宋天洲表示，會選擇與簡天才合作是由於減重術後飲食提倡「精緻慢食」與法餐的出發點契合，希望藉由此次合作能夠嘉惠術友並有更美好的體驗。