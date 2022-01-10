一年一度的春節即將在1月底來臨，命理專家艾菲爾老師在臉書粉專發文，點名摩羯座、天蠍座、水瓶座和雙魚座，這4大星座的人在春節前後的偏財運最旺，能夠進帳連連、安心過好年。

第四名：摩羯座

農曆年前後，金星會逐漸從逆行轉向順行，你漏財的情況將緩解不少，偏財運也會變得順利，主要的貴人都來自身邊，像是熟識的長輩、公司發的紅包、過去投資有起色等，另外也會容易在和朋友聊天過程中，得到適合投資的標的訊息，這些進財就像沙漠裡的及時雨，讓你終於能夠喘口氣，有閒錢犒賞自己。

艾菲爾老師建議，摩羯座可以選擇天然的綠碧璽作為護身符，它有聚財效果，且綠色的光就是你的幸運之光，不但能招財，還可以招貴人。

第三名：天蠍座

農曆年前後，木星會停留在天蠍座的偏財宮，因此偏財運很旺，有源源不絕的偏財進帳，在這段時間你自帶「吸金體質」，投資理財方面因為有獨到眼光，總是能輕鬆大賺一筆，平時走在路上也可能撿到小錢，或是已經忘記的抽獎突然中獎。在這種偏財滿溢的大好時刻，累積起來的錢財讓你的手頭寬裕不少，可以安心過個好年了！

艾菲爾老師建議，天蠍座可以選擇天然的金鈦晶作為護身符、幸運符，金鈦晶是象徵財富的水晶，能招正財、偏財，磁場特別強。

第二名：水瓶座

農曆年前後，木星會回歸到水瓶座的財帛宮，這段期間你的正財可以擺脫過去匱乏的窘境，過去的努力和堅持，如今都化作獎金、薪水回到你的手中，這些財富不但富足了你的外在需求，緩解財務上的困難，也讓你的內心踏實許多，若是能夠將這些錢撥一點來充實自己，或者做公益回饋社會，都有助於你的財運持久延續。

艾菲爾老師建議，水瓶座可以選擇天然的紫水晶作為幸運符，它有開智慧之效，幫助你創造智慧財富。

第一名：雙魚座

農曆年前後，雙魚座的命宮有木星照拂，能夠用大好的財運開啟新的一年，不但大幅減少你破財的機會，在工作上還會得到許多貴人幫助，讓你省去不少開發業務與人脈的力氣，獎金也跟著滾滾而來；另外臨時起意買的彩券或抽獎，都有很高的中獎機率，要記住心想就會事成，好好把握這段財神和你站在同一陣線的時間！

在今年春節期間，偏財運最旺的就屬雙魚座，艾菲爾老師建議，可以在錢包裡放天然的翡翠貔貅，象徵著招財守財、咬錢入袋。