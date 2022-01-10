中區國稅局指出，中部一位名醫手上持有91戶房屋且座落於一中商圈，堪稱一中商圈超級包租公，國稅局也依照專案查核要求其補稅，最後補繳212萬元所得稅款，為目前囤房大戶查核專案最大咖。

官員表示，該醫生原本收到國稅局輔導函後自動補繳2016～2019近四年所得稅約10萬元，約等於44萬元租金，但其中2018、2019還沒有租金收入，明顯不符常理。

經過國稅局實地訪查，果然發現該醫生名下房屋近年多為滿租，明顯短漏報租金，後來國稅局又找該醫生「喝咖啡」，要求說明短漏報情況，最後才補繳202萬元稅款，合計補稅212萬元。

依所得稅法規定，個人租賃所得若無法逐項列舉，可適用財政部各年度費用標準，以43％為必要費用，剩下57％才要課稅，再依個人綜所稅率計算稅負。

以該位中部名醫來說，因診所收入偏高，每年所得多半約300萬元以上，加上租金收入，多半將觸及所稅率40％門檻（所得淨額達453萬元以上）。

若按照每年綜所稅補繳53萬元、四年補繳212萬元，再依序以綜所稅率40％、租賃所得費用標準57％估算，可反推出該名醫每年租賃收入約232萬元，近四年約漏報930萬元。