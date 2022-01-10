在全球大推基礎建設之下，基礎建設指數在2021年已扭轉2020年下跌2.76％跌勢，根據統計，史坦普全球基礎建設指數在去年上漲11.15％，該指數成分中，更以能源和通訊基礎建設類股表現較佳。法人認為，2022年在全球大推基礎建設之下，除了相關產業受惠外，機器人產業也會有大商機。

富蘭克林證券投顧表示，展望2022年，基礎建設擁三大利多，多頭有望續航：利多一，總體經濟面臨眾多不確定環境下，基礎建設的終端需求較穩定，獲利及現金流量可預測性較高，可望吸引資金青睞；利多二，、高通膨環境，基礎建設透過政府監管、特許經營權或長期契約，售價、營收或獲利可跟通膨連結，具備防禦通膨的效果；利多三，在全球積極朝2050年淨零碳排放目標邁進，預期將帶動更多基礎建設投資，將創造更多投資機會。

除了基建看多之外，基建利多也將外擴，台新SG全球AI機器人精選ETF基金經理人王嘉豪表示，全球主要經濟大國為了拉抬後疫情時代的經濟，大力推動基礎建設，對工業設備需求激增，帶動機器人強勁的成長力道。美國參議院於去年8月中通過預算高達1兆2000億美元，合33兆元新台幣的基礎建設法案，該法案計畫在5年內增加5500億美元的支出，影響範圍遍及全美，對於這項歷史性的超高支出與建設計畫，拜登將其與州際公路系統的建設相提並論。另印度在去年8月啟動全面性基建計畫「Gati Shakti」，規劃投入100兆盧比（1.35兆美元）；無獨有偶的是，大陸在2021～2025年也推動「十四五計劃」，5年期間總計將推動高達10.6兆人民幣的新基礎建設計劃，其餘如越南、泰國等國也皆宣布擴大公共建設計劃，為機器人產業帶來可觀商機。