本週推薦新片《說不出口的愛》，是才華享譽世界的日本名導石井裕也最新原創劇本長片，以細膩的視角，刻畫友情、愛情與家庭關係，描繪人際間的微妙變化。以動人的主題曲和演員精湛演出貫穿全片，呈現都會男女壓抑情感，觀照社會幽暗面向，堪稱「只用愛與衝動和靈魂拍出的電影」。

《說不出口的愛》海報。（希望行銷提供）

片中飾演好好先生丈夫的仲野太賀近兩年以初生之犢之勢在各影視作品中演出，他被演員好友菅田將暉喻為演技猶如「（哆啦A夢的）四次元口袋」，演技自然生動，被日媒盛讚「無敵演員」、炙手可熱。繼《町田君的世界》他第二次和石井導演合作，全是沉默寡言、不善言表卻又純粹無害的「很日本人的」丈夫、父親及兒子，仲野表示「這是我會一輩子銘記在心的重要作品」。

飾演妻子的大島優子曾是國民偶像AKB48的最人氣成員，以敏銳的感性和坦然的態度加入首度合作的石井劇組，她表示演出時在各方面「赤裸裸」的程度是從未有的經驗，因此表演更加有魄力，顯得毫無保留。若葉龍也在片中演出理解仲野太賀的煩惱與絕望、徹底擔任「包容者」的角色，釋放出好友心中深埋以久的感情。他表示「接到邀演劇本時，心情像收到導演下的『戰帖』，彷彿說著『用赴死的決心來吧！』」

《說》片企劃案源自2019年在上海國際電影節發表的「B2B （Back to Basics）A Love Supreme（電影回到根本、愛情征服一切）」製片案，由香港國際電影節（HKIFFS）和中國的Heaven Pictures共同出資，交給每組電影製作團隊同樣的資金，由包括石井裕也與蔡明亮等6位亞洲各地知名導演各自進行創作。石井一手包下導演、編劇、製片，劇本更只花3天就一口氣寫出，從起意到開拍只用了兩個月的時間，石井表示「我們拍出了這部能感受演員過人的態度和靈魂、能量大爆發的電影。」

《說不出口的愛》劇照。（希望行銷提供）

中時娛樂邀您看《說不出口的愛》電影交換券抽獎活動，觀賞1/21起上映的《說不出口的愛》 。

★ 釜山影展 亞洲之窗單元 ★

★ PIA電影節 開幕片 ★

★ 香港國際電影節★

石井裕也導演，最新原創劇本長片暨回歸根本之作

「只用愛與衝動和靈魂拍出的電影」

❤️立即至《中時娛樂》臉書

1.追蹤《中時娛樂》臉書按本活動貼文讚

2.《中時娛樂》留言處貼上本站「娛樂双周」喜歡的報導連結

3.標記三位好友（例： @XXX）

就有機會獲得1/21起上映的《說不出口的愛》交換券「2張」

▶參加申請至 1/16 12:00截止

▶截止後小編私訊中獎人領票方法，未獲中獎訊息即未得獎。請勿以任何方式詢問，請勿回覆私訊。

▶領票方式：將於中獎者私訊中吿知。

⚠注意事項

若無獲通知訊息即未得獎，不接受任何形式的詢問或確認。

♠️ 《中時娛樂》絕不會將您提供的個人資料作為本次活動外之其它用途。

♠️ 《中時娛樂》有權不事先通知下中止或調整活動內容、並以本公告內容為主，《中時新聞網》已刊載之內容不另行調整。