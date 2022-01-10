萬物齊漲、再添一樁！連鎖早餐業者麥味登宣布調整部分餐點價格，包括夾堡類、中式點心、早午餐類及麵飯類，調幅介於5～10元間，總計調整29項，大部分早餐類的熱門品項皆維持原價，新售價自2022年1月18日開始實施。

麥味登母公司揚秦表示，由於國內外原物料價格自2021年三月起即開始上漲，不論是牛肉、豬肉及雞肉相關製品、食用油、奶油、麵粉或是外帶紙類包裝材料等，供應商進貨成本已連續上漲10個月，過往原物料價格短暫性波動皆由總部吸收，但由於連續漲幅過高，為整體經營考量，因此調整部分餐點品項價格。

調整品項方面，夾堡類包括培根系列、鮮蔬系列、鮮蛋沙拉系列調漲5元，中式點心包括酥炸餃、蘿蔔糕、蔥抓餅系列調漲5元，早午餐類部分商品調漲5至10元，麵飯類包括蛋包飯、義大利麵系列調漲10元，占麥味登菜單品項數共119項逾2成。

揚秦另一品牌炸鷄大獅菜單品項數共46項，價格調整20項，調整金額4至10元。雞排調漲6元，價格為每片75元，各口味手搖式炸雞調漲5至6元，半雞餐與全雞餐各調漲10元，新售價自2022年01月18日開始實施。

揚秦解釋，由於國內外原物料價格自2021年三月起即開始上漲，雞肉相關製品、食用油或是外帶紙類包裝材料等，供應商進貨成本已連續上漲10個月，因連續漲幅過高，為整體經營考量，將調整部分餐點品項價格。