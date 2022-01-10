中國太空站首次使用機械臂轉位貨運飛船取得成功後，外媒注意到這項功能未來在應用上的發展。這種太空機械臂技術勢必引起美國對其軍事用途的擔憂，因為它可能會在必要時用於干擾或刧持美方的衛星，尤其是軍事用途的衛星。
《環球網》引述《歐亞時報》報導稱，中國宣佈將於2022年完成天宮太空站建設，由於該太空站將能鳥瞰地球，被廣泛視為在太空的重要戰略資產。中國太空站一直是美國軍事界和科學界的話題，1月6日中國太空站利用其機械臂，成功抓取並轉移天舟二號貨運飛船，與天和核心艙重新對接並完成鎖緊。
據中國載人航太工程辦公室表示，這是中國首次利用太空站機械臂操作大型在軌飛行器進行轉位試驗。「此次試驗，初步檢驗了利用機械臂操作太空站艙段轉位的可行性和有效性，驗證了太空站艙段轉位技術和機械臂大負載操控技術，為後續太空站在軌組裝建造積累了經驗」。
報導表示，中國試驗的機械臂技術引起美國對其軍事潛力的擔憂。自從中方展示這項技術以來，美國就一直擔心其衛星會遭到中國的干擾。美方仍然對天宮太空站「高度擔憂」，並擔心其軍事優勢將拱手讓給中國。
另外，《華盛頓時報》則援引美國太空司令部司令詹姆斯．迪金遜的話說：「天基機械臂技術可能被用於未來的系統，抓獲其他衛星」。迪金遜稱，在戰時，它能在最初幾分鐘內試圖破壞對手的通信系統，例如美國的GPS衛星。
報導同時表示，有趣的是，在國際太空站上，美國和日本早就有了自己的機械臂。這種設備對於停靠來訪的飛船和抓取外部有效載荷都至關重要。此外，來自歐洲的機械臂也在2021年進入國際太空站。
報導說，中國近年來在航太專案上取得了長足進展，計畫在2022年進行40多次航太發射，其中包括6次載人航太任務，進一步完成太空站建設。
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