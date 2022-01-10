中國太空站首次使用機械臂轉位貨運飛船取得成功後，外媒注意到這項功能未來在應用上的發展。這種太空機械臂技術勢必引起美國對其軍事用途的擔憂，因為它可能會在必要時用於干擾或刧持美方的衛星，尤其是軍事用途的衛星。

《環球網》引述《歐亞時報》報導稱，中國宣佈將於2022年完成天宮太空站建設，由於該太空站將能鳥瞰地球，被廣泛視為在太空的重要戰略資產。中國太空站一直是美國軍事界和科學界的話題，1月6日中國太空站利用其機械臂，成功抓取並轉移天舟二號貨運飛船，與天和核心艙重新對接並完成鎖緊。

在北京航天飛行控制中心拍攝的太空站機械臂轉位貨運飛船試驗，天舟二號貨運飛船在機械臂拖動下以核心艙節點艙球心為圓心進行平面轉位。（圖／新華社）

據中國載人航太工程辦公室表示，這是中國首次利用太空站機械臂操作大型在軌飛行器進行轉位試驗。「此次試驗，初步檢驗了利用機械臂操作太空站艙段轉位的可行性和有效性，驗證了太空站艙段轉位技術和機械臂大負載操控技術，為後續太空站在軌組裝建造積累了經驗」。

報導表示，中國試驗的機械臂技術引起美國對其軍事潛力的擔憂。自從中方展示這項技術以來，美國就一直擔心其衛星會遭到中國的干擾。美方仍然對天宮太空站「高度擔憂」，並擔心其軍事優勢將拱手讓給中國。

這次的試驗驗證了太空站艙段轉位技術和機械臂大負載操控技術，為後續太空站在軌組裝建造積累了經驗。（圖／新華社）

另外，《華盛頓時報》則援引美國太空司令部司令詹姆斯．迪金遜的話說：「天基機械臂技術可能被用於未來的系統，抓獲其他衛星」。迪金遜稱，在戰時，它能在最初幾分鐘內試圖破壞對手的通信系統，例如美國的GPS衛星。

報導同時表示，有趣的是，在國際太空站上，美國和日本早就有了自己的機械臂。這種設備對於停靠來訪的飛船和抓取外部有效載荷都至關重要。此外，來自歐洲的機械臂也在2021年進入國際太空站。

報導說，中國近年來在航太專案上取得了長足進展，計畫在2022年進行40多次航太發射，其中包括6次載人航太任務，進一步完成太空站建設。