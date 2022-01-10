雲林縣第3劑疫苗接種預約踴躍，從日前的0.8％提高至目前的1.1％，雲林縣衛生局10日表示1月底前雲林縣符合第3劑接種資格者有20萬9529人，中央在春節前將配發2萬多劑莫德納疫苗給雲林，若不夠會請中央追加，請民眾踴躍至縣內106家醫療院所預約，隨到隨打。

Omicron變異株本土確診病例擴大，引發民眾不安，雲林縣政府鼓勵民眾盡可能施打第3劑，並在縣府網頁公布疫苗地圖，方便民眾查詢，希望藉由加強疫苗強度與覆蓋率，因應Omicron變異株疫情。

雲林縣衛生局局長曾春美表示，雲林縣這幾天有不少民眾到醫療院所施打第3劑疫苗，打莫德納是前2劑打AZ者，中央會在過年前分3梯次配發雲林2萬多劑莫德納疫苗，第3劑也可以打BNT，中央會去估算施打比率。

曾春美指出，目前施打率有回升，第3劑施打間隔已由5個月縮減為12周，符合資格者變多，Omicron變異株疫情持續擴大，雖然疫區以北部為主，但南部民眾還是不能掉以輕心，鼓勵大家盡快施打第3劑。

曾春美說，符合第3劑接種資格者，可就近向醫療院所預約，由於中央規定診所1天只能打1種疫苗，所以須問清楚以免白跑1趟。疫苗數量方面，中央表示若不夠再申請即可。

由於莫德納解凍後會有使用期限，因此中央撥發時會採逐步方式，另因應有些人不打莫德納，也會撥發一些BNT。曾春美強調，民眾還要作好戴口罩、勤洗手等基本防疫工作，近日盡量少出門、群聚。

縣政府提到，針對疫情擴散，已強化防疫計程車與防疫旅館人員的2劑疫苗施打，施打率百分百，持續推動第3劑疫苗施打，以建構更強固的防護網。