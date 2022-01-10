大陸安徽1對5年夫妻近日因妻子外遇離婚收場，妻子當時向丈夫坦承懷了小王的種，2人平靜地協議大兒子由丈夫扶養，沒想到丈夫日後做親子鑑定，發現2人當初奉子成婚的「結晶」竟也不是他的種，氣得一狀提告；法院則認定該妻子需負擔兒子大部分扶養費用，最後女子僅拿到夫妻共同房產的30%。

根據大陸媒體綜合報導，張姓男子5年前與女友奉子成婚，近日妻子再度懷上第2胎，但他卻被妻子坦白告知「孩子不是你的」，崩潰得知自己被戴綠帽，妻子則解釋因為他有特殊性癖好、又會家暴，她不得已才選擇外遇，後來2人在去年2月決定協議離婚，由男方扶養孩子。

不過令人氣憤的不止於此，男子在離婚後的1個月做了親子鑑定，竟發現當初與前妻生下的第1胎兒子根本不是自己的親生骨肉，一怒之下決定對前妻提告求償，而前妻則在法庭上辯稱當初結婚時2人就已知道孩子並非男子的，男子仍決定結婚，如今翻臉提告，僅是想要爭奪2人買下的房產。

當地法院最後認定該前妻需負擔兒子的大部分扶養費用，因此判她可分得2人名下房產的30%，還需扣除扶養費等費用，最後女子分產獲得16萬元人民幣（約70萬元台幣），張男提出上訴後遭到駁回。