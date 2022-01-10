來自大陸河北的「寶藏女孩」康瑞snow今年才25歲，已是一名擁有破13萬粉絲的運動微博主，她健身4年自我增肌還自主「增重」，從原本的45公斤增到如今的55公斤，舉凡E罩杯、馬甲線、XL翹臀（臀圍約39、100cm）、大長腿等，該有的線條她統統都有，還顏值頗高，並經營了一間畫社，堪稱「國產藝術系美臀少女」；這樣的人間尤物，迅即在網路上紅火，成為健身界一顆新星典範。

這位「小姐姐」康瑞snow表示：「雖然我練的一般，但老娘全身上下都是真的！人天生體形都有優勢缺點，這麼多年的努力的練，不是你隨便說說的 。」這樣的魄力令不少網友折服心醉。此外，康瑞snow還經營了一家自己的畫社，簡直就是妥妥的「寶藏女孩」，「國產藝術系美臀少女」這個名號非她莫屬。

河北辣妹康瑞snow練出XL俏臀，自主增肌化身性感尤物。（圖／截取自康瑞snow微博）

河北辣妹康瑞snow練出XL俏臀，自主增肌化身性感尤物。（圖／截取自康瑞snow微博）

「背影殺手」一般說的是那些「從後面看似女神，但正面讓人大跌眼鏡，心頭一驚」的妹子，但康瑞snow的出現刷新了大家對「背影殺手」這個詞的認知，這位小姐姐不僅背面吸睛，正臉和側顏一樣也十分的養眼，清純的長相，白皙的皮膚，一瞥一笑都電力十足，再加上烏黑的長髮，活脫脫長了一張「初戀臉」。

河北辣妹康瑞snow練出XL俏臀，自主增肌化身性感尤物。（圖／截取自康瑞snow微博）

在許多美照中，拿著顏料盤康瑞snow她格外有魅力，畫板上色彩分明的油畫，再配上她那超高的顏值和最佳的身材，令網友粉絲們大嘆：「果然認真的女孩子最美啊！」除了完美的「童顏」外，小姐姐還有著絕佳的身材，光E罩杯就不知惹得多少女孩嫉妒了，再加上緊實平坦的小腹，若隱若現的腹肌，還有那令人賞心悅目、過目難忘的蜜桃臀，纖細、筆直又均勻的美腿，這樣完美的身材分分鐘讓人血脈賁張。

河北辣妹康瑞snow練出XL俏臀，自主增肌化身性感尤物。（圖／截取自康瑞snow微博）

康瑞snow這樣完美的「黃金腰臀比」，可不是「天生」或「造假」來的，這「前凸後翹」的完美身材，是她5年來揮汗如雨的健身成果，這樣的毅力下，怎能不練出好身材呢？小姐姐從2016年開始接觸健身，到現在已經堅持健身4年了，和其他健身博主不一樣的是，小姐姐開始健身不是為了減脂和維持，而是從90斤增重到110斤，臀部更是從S增長到XL（100cm，約一般所說的臀圍39）。

河北辣妹康瑞snow練出XL俏臀，自主增肌化身性感尤物。（圖／截取自康瑞snow微博）

五年前的她雖然也是位美女，但是身材相對干癟，絲毫沒有曲線可言，身體素質也比較差。堅持「一週四練」的康瑞snow，從小女生增肌後變身性感女神，但是要知道健身「七分吃，三分練」，於是小姐姐在飲食上增加了不少高蛋白的食物，保證每日的蛋白質攝入量，從而從瘦弱的小女生增肌成性感女神。160cm的她能憑堅持和毅力做到，羨慕她的人還能為自己的「安逸」找藉口嗎？