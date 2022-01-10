歲末採買年貨時節，台南市經發局與消保官聯手稽查物價哄抬與商品標示，發現小吃業已有半數業者因原物料上漲跟著漲價，其中以豬肉、麵粉與紙材包裝相關類別最明顯。

針對即將開始的年貨採買，台南市消保官表示20日起陸續稽查各處年貨大街攤商，因近期豬肉、麵粉與紙材相關的行業的產品普遍上漲，預計香腸、肉鬆與肉乾等產品可能漲價。

台南市稽查物價行動從去年底持續至今，台南市消保官統計發現受原物料上漲影響，約有5成小吃店家喊漲，其中以包子、肉圓等品項為主，餐廳業漲價以火鍋業者最多，以牛肉類火鍋漲幅最多。

台南市去年底吹起一波漲風，許多小吃業者頂不住成本壓力，跟著漲價，台南市消保官展開稽查，發現儘管半數小吃業者漲價，經過耶誕節與元旦假期考驗，知名美食街區的人潮與買氣仍未降低，生意鼎盛。

針對年貨採買的商品標示，需有中文繁體標示與產地說明，台南市經發局發動聯合稽查3家大賣場，發現3件聖誕節飾品不符合商品標示法規定，依商品標示法要求製造商限期改正，其餘尚未查獲明顯的標示缺失。台南市經發局稽查人員提醒消費者，在選購年節商品時，需留意商品本體或包裝上是否商品標示完整。

台南市消保官表示，目前稽查尚無認定台南市有哄抬物價的業者，若台灣新冠肺炎疫情再擴散，各處年貨大街活動可能延後或取消，物價稽查行動會持續到春節期間為止。