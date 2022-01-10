「涵碧日月魚頭王」是賴正鎰宴請政商名流的壓箱寶。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

伴手禮瑤柱臘味蘿蔔糕、古味香蔥芋頭糕。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

日月潭涵碧樓酒店，推出虎年養生開運富貴年菜，憑藉致勝心法「老虎學」馳騁商界的董事長賴正鎰，分享虎年團圓宴菜色，把握兩個關鍵原則「養生美味」、「富貴寓意」，就能夠在虎年吉祥如意。

涵碧樓酒店推出的養生富貴年菜，每道菜色都經過賴正鎰挑選，「涵碧缽香神仙雞」選用日月潭當地放養的土雞，肉質軟硬適中、鮮甜不腥，以醬色豬蹄起稠、雞肉起鮮，以陶鍋小火長時間煨煮至豬蹄膠質完整包覆在雞肉上，完全不加一滴水，香氣迷人、肉質入口即化，更有「神來一筆得先機、賀歲新春萬事吉」寓意。

「紹興陳醬東坡肉」外表金黃剔透就像金磚，選用肥瘦相間的台灣豬五花，以埔里紹興酒及肉桂等香料熬煮，呈現鹹香入口的好滋味，附上手工芝麻夾餅，東坡肉放入夾餅，輕輕咬下芝麻的香氣與紹興肉汁香氣迷人，愈嚼愈香。

「涵碧日月魚頭王」是賴正鎰宴請政商名流的壓箱寶，採用日月潭野釣富含膠質的大頭鰱，加入10多種香料，以砂鍋文火長時間煨煮至湯頭雪白，鮮而不腥、肥而不膩美味又養生，蘊藏「財氣亨通連年餘、魚躍龍門享天福」之意，鮮美滋味令人難以忘懷。

賴正鎰挑選的伴手禮，是瑤柱臘味蘿蔔糕、古味香蔥芋頭糕提袋組，代表扶搖直上、金玉滿堂，當作走春伴手禮誠意十足。即日起線上、電話開放訂購，詳情請洽（049）2856577。