台中二選區立委補選與無黨籍立委林昶佐罷免案，國民黨主席朱立倫缺席敗選記者會神隱惹議。對此，資深媒體人黃暐瀚怒轟，國民黨選輸後，黨主席竟然「浪槓（落跑）」這算什麼？叫發言人凌濤出來回應媒體真的很莫名其妙，因為這完全是切割，有傷的時候跑得比誰都快。黃暐瀚質疑，朱立倫學一下前黨主席江啟臣，陪候選人顏寬恒到選區謝票很難嗎？

黃暐瀚10日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」，談及朱立倫缺席台中補選敗選記者會。黃暐瀚忍不住痛批，提名顏寬恒那天，朱立倫才出席，結果敗選就躲起來，那當初提名徵召他派發言人凌濤去就好了，他到底去幹嘛的？今天又跑去台南對外喊說要啟動提名作業，但距離年底還久，現在處理台南，對台南也不尊重啊!

國民黨前黨主席、立委江啟臣。(圖/本報資料照)

黃暐瀚指出，大家焦點全都在朱立倫會怎麼回應台北罷免和台中補選失利，朱對外說行程早就排好，但排好的行程可以再調整安排，況且昨天補選本來就有贏有輸，怎麼會沒有做好事前行程規劃，朱沒包起來，幕僚可以先包起來了。

黃暐瀚表示，贏了，朱立倫可以去到地方給顏寬恒打氣，輸了也應該到地方去謝票，學一下江啟臣有很難嗎？自己不是要拿江啟臣業配，而是江啟臣今天一大早9點就陪顏寬恒到選區各地謝票，這才是團結，展現出就算選輸，但是沒倒下的草根精神。

他也在節目公開呼籲朱立倫，明天還有一天的時間跟機會，朱立倫應該到台中去陪顏寬恒謝票，因為江啟臣今天對外提到「顏寬恒沒有當選，但是我們在地方很努力了，不過沒關係，我們還是立委，顏寬恒繼續做選民服務，我跟他一起服務地方選民」，黃暐瀚解讀，意思就是就算敗選，紅黑派還是團結在一起。

黃暐瀚說，顏寬恒這次拿了8萬票，朱立倫難道不用跟這8萬人說謝謝嗎？這些人頂著高壓力投給顏寬恒，作為最大在野黨主席，難道不用表態嗎？昨天記者會躲起來缺席，叫凌濤出來回應真的很莫名其妙，因為這完全是切割，有傷的時候跑得比誰都快，陳柏惟罷免成功的時候，收割的也很快，當時還出來開記者會，到底為什麼？

黃暐瀚重申，自己不是國民黨員，但是朱立倫做為黨主席，領導人的肩膀還是要有，要一肩扛起三連敗的責任，否則年底2022會很難選。黃暐瀚質疑，顏寬恒都沒有灰心了，朱立倫卻喪志，這樣夠資格當黨主席嗎？他呼籲朱立倫「心中沒有2024，2024才有可能」。