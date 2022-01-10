硬是要四連霸。國泰金控10日公告2021年12月稅後獲利52.5億元，連續第四個月拿下單月獲利王，累計全年稅後獲利1405.7億元，在15家上市櫃金控中排名第二，獲利金額則創國泰金成立20年來獲利新高，較2020年成長85％以上，每股稅後獲利（EPS）首破10元，達10.32元，等於賺逾一個股本。

若以既往股利分配率來看，國泰金2022年至少應會配出3～3.5元以上的現金股利，以10日收盤價62.1元來看，股息殖利率4.8％以上。

同時，不止國泰金獲利創成立以來新高，另外如國泰人壽、國泰世華銀、國泰證券、國泰投信都是全年稅後獲利創其史上新高。

兩大龍頭金控在獲利競賽上，可說錙銖必較，在富邦人壽已公告2021年12月會增提30億元外匯準備金後，國泰金子公司國泰人壽去年12月決定不增提外匯準備金，單月稅後獲利44.1億元，累計2021年全年稅後共賺1128.7億元，創台灣壽險業、及國壽成立近一甲子（60年）的獲利新高，也是壽險業獲利第一名。

因為國壽去年12月獲利穩住，國泰世華銀因信用卡成本略增，單月稅後獲利10億元、全年稅後賺238.1億元，都比富邦人壽及台北富邦銀行獲利高的情況下，即便產險、證券子公司獲利不如富邦金，但全年國泰金稅後獲利1405.7億元，與富邦金的1446.1億元，僅差距40.4億元。