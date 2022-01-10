陳姓駕駛酒後駕車發生翻車事故。（圖／民眾提供）

計程車翻車側躺快車道 駕駛酒測值高達0.77毫克

北市艋舺大道、西園路路口發生一起翻車意外，一台廂型計程車10日下午4時許行經艋舺大道往南北方向，擦撞右側車道行駛中的小轎車，導致計程車失去重心翻覆，整台車橫躺在快車道，警消到場檢視駕駛並無明顯外傷，但送醫檢查時，員警意外發現60歲陳姓駕駛飄散出酒味，酒測值0.77mg／L，訊後依公共危險罪送辦。

陳姓男子駕駛廂型計程車駕駛今下午4時10分，行經艋舺公園前道路第1快車道，疑似未注意車前狀況，右前方擦撞第2快車道林姓駕駛的轎車，計程車往左翻覆，陳男被卡在下方，救護人員破壞擋風玻璃救出駕駛，駕駛僅受到驚嚇並明顯外傷，被擦撞的車輛無人受傷。

陳男送醫檢查時，員警發現駕駛除了左肩挫傷，還聞到陳男飄出酒味，隨即實施酒測，酒測值高達0.77mg／L，訊後依法送辦。另外，員警在事故現場後方擺放三角錐，並派人疏導交通，直至下午5時，委由拖吊車將翻覆車輛拖離現場，恢復正常交通。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障