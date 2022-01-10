金門馬已是國際重要年度賽事，圖為往年福建最顏值路跑團12位佳麗-擔任半馬與全馬配速員，成為賽場上最美麗的嬌點。（金門縣府提供）

新冠肺炎疫情再度升溫，金門縣府評估已朝逐漸流感化走(高傳染力、低重症率)，且全縣第2劑疫苗覆蓋率已達75.6％，今天傍晚敲定續辦2022金門馬拉松，但仍會持續觀察疫情變化，若中央疫情指揮中心升為3級警戒，賽事就延期辦理。

針對2022金門馬拉松是否辦理，縣府今天下午由副縣長李增財主持最終決策會議，邀集教育處、衛生局、觀光處相關主管共同討論，考量全縣第1劑疫苗覆蓋率達82.3％，第2劑疫苗覆蓋率達75.6％，且目前新冠肺炎已朝逐漸流感化(高傳染力、低重症率)，決定照常舉辦。

縣府說明防疫因應措施包括一、1／15休閒組(縣立體育場田徑場)： (1)選手全程佩戴口罩（含集合、跑步及領取紀念品） (2)跑友依號碼布號碼分流出發，出發時間拉長（每梯1000人，隔10分鐘出發） (3)現場宣導攤位取消 (4)開幕儀式簡化 (5)加強入場消毒工作及週邊公廁使用消毒頻率。二、1／16競賽組（金湖綜合體育館前）： (1)選手於起跑前、抵達終點後應佩戴口罩，跑友抵達終點後大會將分送跑友1個新口罩使用（預定起跑200公尺後或抵達金湖國中前才可脫下口罩）。 (2)現場宣導攤位及武器陳展取消 (3)開幕儀式簡化 (4)風味餐外帶，不可於現場食用 (5)取消嘉年華表演及賽後瑜珈收操活動 (6)取消各鄉鎮啦啦隊 (7)加強入場消毒工作及週邊公廁使用消毒頻率。

縣府呼籲有以下狀況者，不要參加2022金門馬拉松賽事： 1.匡列為居家隔離者不可參加賽事。 2.自主健康管理者不可參加賽事。 3.如身體不適(有發燒、咳嗽、喉嚨痛等不適症狀者)，不可至賽事現場。參與之跑友賽事之跑友則要加強個人防疫措施(佩戴口罩、落實手部清消)，以維護個人及他人健康。