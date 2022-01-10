台劇《華燈初上》開播後話題不斷，第二季中，吳慷仁客串扮女裝的媽媽桑「寶寶」，成為一大亮點，不少人更發現在寶寶的Sugar酒店裡，其中一位小姐是網紅古承頤，因為長相神似大陸女星楊冪，而有「文大楊冪」的封號。

吳慷仁在《華燈初上》經營的「Sugar」和林心如的「光」打對台，吳慷仁在戲中還有段開場秀，與店裡小姐一起大跳歌舞秀，而古承頤就是其中一位小姐，她在劇中放下長髮，穿著金蔥貼身上衣搭配黑色短褲，戴著大耳環，再加上大紅唇，雖然畫面只閃過幾秒，但已讓人留下印象。

古承頤激似楊冪。（圖／翻攝自古承頤IG）

古承頤在就讀文化大學期間就擔任廣告模特兒，當時已小有名氣，因為外型神似人氣女神楊冪，2018年還獲邀上節目《小明星大跟班》，來賓大根看到她後直誇「比楊冪還漂亮」，主持人Sandy也說古承頤眼睛很美，讚她比照片上還漂亮，古承頤更分享因為像楊冪，讓她在買便當時獲得過折扣。

而古承頤除了有張明星臉，還很有商業頭腦，是知名手搖飲的合夥人之一，目前則在拍攝新戲《+-正負之間》。