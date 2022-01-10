花蓮縣衛生局宣布，自1月11日起至24日，長照各類機構全面暫停探視，建議親友可透過視訊或電話聯絡。（花蓮縣衛生局提供／羅亦晽花蓮傳真）

桃機群聚事件延燒，各縣市紛紛祭出因應政策，花蓮縣政府衛生局今宣布，自明天開始到24日，住宿式護理機構、精神照護機構、長照機構、各類老人福利機構，除例外情形，全面暫停探視，針對有必要探視者，須完成疫苗接種2劑滿14天，並提供訪視前3天內自費篩檢陰性證明。

衛生局朱家祥局長指出，變種病毒株Omicron肆虐，COVID-19新冠肺炎疫情再度升溫，不但早於全球蔓延，更隨農曆年節接近，返台人數激增，以致每日疫情指揮中心公布的境外移入確診個案快速上升。

由於北部縣市已進入有社區感染情形，面對感染力更強的Omicron病毒，衛生局為降低傳染途徑，保護免疫力較差的機構住民、產婦、身障個案，宣布11日至24日，縣內住宿式機構全面暫停探視。

朱家祥局長表示，花蓮也將依疫情指揮中心對雙北、基隆、桃園規範，有關護理之家、安養及精神照護機住民若有特殊例外情形，如出現嚴重身心不適情形，失眠、血壓不穩、情緒暴躁等，導致機構無法安撫住民，或有其他經機構評估同意有必要探視者，家屬與機構討論後須探視協助，須具備已完成COVID-19疫苗接種2劑滿14天，並出示訪視前3天內採檢的自費篩檢陰性證明條件，才能進入機構探視。

而花蓮縣政府也公告全面暫停探視的管制特定場所，包括縣內各類型住宿式機構一般及精神護理之家、產後護理之家、精神復健機構、長期照顧機構及各類型老人福利機構、全日型身心障礙福利機構、兒少安置及教養機構、榮譽國民之家、其他經主管機關公告之機構或場所等。

縣府表示，暫停探視期間，請家屬與親友改採視訊或通訊聯繫，衛生局所轄護理之家視訊探視預約及時段公告也會公告於花蓮縣衛生局網站（https：／／www.hlshb.gov.tw／Default.aspx），民眾可以先查詢後再預約。