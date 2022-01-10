寒假即將到來，新北市立圖書館推出充滿「療癒感」的閱讀活動，透過藝術、音樂、味蕾、休閒、萌寵等五大主題的療癒課程，以及療癒好書推薦，讓小朋友可以透過不同的閱讀形式，療癒身心，1月11日起開放報名，弱勢學童優先，陪讀照護寒假期間照常提供服務，幸福餐券也照樣發放，歡迎有需要的家長多加利用。

為了豐富小朋友的寒假生活，新北市29區圖書分館特別於1月21日至2月10日推出一系列充滿「療癒感」的寒假閱讀活動，五大療癒主題，搭配專為小朋友精選的「療癒系」課外讀物與「寒假學習護照」，將帶大小朋友「癒見閱讀」，體驗不一樣的閱讀樂趣，還可以抽開學好禮，閱讀照護與幸福餐券同時照常提供服務，讓家長不用擔心寒假期間孩子的學習和照顧。

「藝術療癒」體驗課程包括汐止分館的「五指油畫」繪畫療癒、「彩繪陀螺」手作療癒，以及五股守讓堂結合建築特色的「花磚」DIY美學手作等；「味蕾療癒」有坪林分館的「不只喝奶茶」、「動茶凍」、「覺茶味」等「品茶療癒」，以及泰山分館的「糖霜喵餅乾」午茶甜點療癒。

此外，「音樂療癒」有三峽北大分館的「我是聲音按摩師」聲音SPA體驗、與三重南區分館的「不插電時代錄音體驗」；新莊分館的「萌寵療癒」可以和狗狗一起閱讀；還有青少年圖書館的「糖豆人」電競體驗，總館的「海洋珊瑚瓶」DIY、「英文森林之旅」等「休閒療癒」體驗。

新北市圖表示，參加活動還可以閱讀集點，集滿20點便可以抽Tiger Family學院風護童輕量護脊書包、12吋液晶電子紙手寫板、隔熱3in1攜帶便當盒餐具組等開學好禮。詳細活動資訊及報名方式可查詢新北市立圖書館網站。