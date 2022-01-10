黃姓男子日前逛大賣場時，竟在眾目睽睽下，於賣場展示床上直接將長褲拉鍊拉下，以手握住下體方式上下搓動「打手槍」，一旁女店員見狀疾言厲色加以斥喝，同時報警處理，屏東地院法官審結，一審依公然猥褻罪判處拘役40日，得易科罰金，可上訴。

黃男則辯稱，當時確實躺在展示床上，但沒有把下體掏出來，更沒有握住打手槍，只是突然睡著，感覺在夢遊。

但經警方調查，黃男當時確實在大庭廣眾下作出手淫行為，店員也有出言喝止；現場一名男子也作證表示，當時從辦公室走到賣場，看到店員站在工作檯，對方突然大喊，「有變態」，表情非常驚嚇，他趕緊過去，黃男就馬上坐起來。

於是繞到他正面，一把拉住他的手，當時發現黃男褲子拉鍊不是閉合的。

法官認為，黃男智識正常，竟不顧公共場所他人感受，僅為滿足自身性慾，就公然裸露生殖器作出猥褻行為，顯然欠缺自制力，更造成目擊者心理上驚嚇、不適與厭惡，有害社會風氣。