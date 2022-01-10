財政部中區國稅局指出，親屬過世時，如果遺物中有農業使用的農業用地，繼承人必須在辦理遺產稅申報時列報農業用地扣除額，自遺產總額中扣除，並檢附主管機關核發的農業使用證明書，以符合遺產及贈與稅法第17條第1項第6款免徵遺產稅規定。

當繼承農地時，若同時符合各項條件，包括農地為農業使用、取得農業用地作農業使用證明書、繼承對象為民法規定繼承人等，即可享有免課遺產稅優惠。

依遺贈稅法規定，農地因繼承或贈與可免徵遺產及贈與稅，但必須同時符合四項要件，包括贈與或繼承對象必須是民法第1138條所訂繼承人或受遺贈人、該農地必須取得農業用地作農業使用證明書、該農地自遺贈後五年內仍須做農業使用，還有一定要向國稅局申報該筆農地繼承或贈與，如有違反，國稅局將追回遺贈稅。

官員指出，繼承人辦理遺產產權移轉登記時，需檢附稽徵機關核發稅款繳清證明書或核定免稅證明書或不計入遺產總額證明書，或同意移轉證明書，為保障自身權益，請依規定辦理遺產稅申報。