智崴（5263）10日表示，智崴投資的荷蘭阿姆斯特丹飛行劇院，將攜手全球知名主題樂園營運集團默林娛樂（Merlin Entertainments PLC），組成營運行銷聯盟，共同推展票務營收，雙方未來將在荷蘭和歐洲所有其他營運點，具有更多的合作與發展。

智崴集團海外投資的阿姆斯特丹THIS IS HOLLAND飛行劇院10日宣布，自今年3月31日起，將與全球知名主題樂園營運集團默林娛樂（Merlin Entertainments PLC），組成策略聯盟，由默林娛樂專業團隊提供經營管理與行銷推廣服務，THIS IS HOLLAND飛行劇院並將加入默林娛樂位於荷蘭境內5大旅遊景點的套票聯合銷售。

智崴指出，默林娛樂集團為歐洲最大的主題樂園營運商，全球每年的來客總數，僅次於迪士尼集團。有別於迪士尼集團的大型主題樂園，默林娛樂集團經營的是中小型主題樂園、旅遊中繼站（Midway Attractions），旗下營運包含倫敦眼（London Eye）、樂高樂園（Legoland Resort）、樂高探索館（LEGOLAND Discovery Centres）、杜莎夫人蠟像館（Madame Tussauds）、地牢（The Dungeons）、Sea Life（Sea Life水族館）、以及佩佩豬樂園（Peppa Pig World of Play）等。

默林娛樂集團在24個國家，運營137個主題樂園、24家旅館和6個度假村，2019年有超過6700萬人次到訪默林娛樂集團的全球營運據點。

阿姆斯特丹飛行劇院THIS IS HOLLAND納入默林娛樂的營運版圖後，將成為默林娛樂於歐洲營運的第一座景點式飛行劇院，豐富默林集團內遊樂景點的營運類別，並將分享其行銷資源和阿姆斯特丹杜莎夫人蠟像館、阿姆斯特丹地牢、Sea Life水族館、樂高樂園探索館以及即將開幕的佩佩豬樂園等5個知名景點組成聯票，共同行銷推廣，推展票務營收。

默林娛樂集團歐洲區總經理Rene Sleven表示，非常興奮THIS IS HOLLAND飛行劇院，加入默林集團在荷蘭營運景點的聯合推廣行列，並成為Merlin在歐洲營運的第一座景點式飛行劇院，期待雙方未來在荷蘭和歐洲所有其他營運點的更多的合作與發展。

智崴10日並公佈2021年12月營收5673萬元，年減31.68％，2021年全年營收約7.82億元，年減26.74％，主要是受到新冠疫情的衝擊，導致訂單未如預期。