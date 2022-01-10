連鎖醫療通路杏一（4175）公告12月營收6.56億元，年成長4.05％，累計2021年營收65.42億元，年增10.14％，創下歷史新高。

截至目前，杏一兩岸門市共計303間及22座商場，2021年門市淨增加數為18間，商場淨增加數為3座。

杏一表示，12月延長週年慶檔期，有效帶動營收增長，搭配儲值卡、團購、宅配等多項活動，提升消費買氣，加上21間新展門市逐漸發酵，帶動營收成長。

該公司積極發展的電商部門，12月營收年成長130.09％、2021年年度成長高達77.16％，主要受惠於疫情期間線上消費動能強勁所致，杏一[email protected]官方帳號的『杏LINE樂活』服務，截至2021年訂閱人數已突破111萬人次，會員綁定率近90％，打造線上線下全會員整合，成功掌握會員消費習慣與需求。

此外，杏一2021年更推出「全台首創第一張健康照護數位儲值卡」，提供家庭共同採買、查詢消費紀錄等功能，寄庫購買、定期配送功能也即將上線，解決消費者日常採購頻繁和商品載送不易的困擾，打造全方位不受時間、空間限制的照護服務。