統神考驗兒子財經頭腦，兒子一綠選台積電。（示意圖／路透社）

台積電近日漲勢兇猛，不僅站回600大關，還一度逼近679元歷史新高。知名實況主「亞洲統神」張嘉航今（10日）在直播中跟兒子晨晨「小航Z」快問快答，考驗兒子財經頭腦，未料晨晨不論怎麼答都是選台積電，也讓統神驚呼，「神童啊，長大應該就比爾蓋茲了」。

統神在直播中向兒子晨晨出考題，第一個就先問「台積電跟鴻海買哪一個？」，晨晨回答「台積電」。

之後統神繼續問，「橘子跟大立光要買哪一個？」晨晨回答「橘子」。緊接著統神又將問題繞回台積電，連2個問題「台積電跟大立光要買哪一個？」、「鴻海跟台積電要買哪一個？」，晨晨一律皆回答「台積電」。

最後統神又將小朋友最愛的零食拿來做比較，問「橘子跟巧克力要買哪一個？」晨晨猶豫了幾秒後，笑答「巧克力」，統神聽聞後摸摸兒子晨晨的頭，「所以你比較喜歡巧克力？」。晨晨也笑著點頭回應。

此時統神拋最後一個問題，「巧克力跟台積電要買哪一個？」豈料晨晨竟出乎意料回答「台積電」，讓統神驚呼連連，「神童啊真的，反正不管買什麼都是台積電，長大應該就比爾蓋茲，真的太強了，6歲就各種台積電」。

有網友將對話PO上PTT八卦板，不少網友看了也讚嘆，「才幾歲而已，給他巧克力跟台積電選，二話不說選擇台積電，根本神童再世」、「比爾蓋茲」、「神童阿」、「真的假的」、「太神啦，晨晨不愧是少年股神」。