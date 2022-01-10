迎新年，春妝帶來新氣象，在疫情籠罩下的生活，讓脣彩市場不再獨佔話題，展現好氣色的底妝也成為疫情下的寵兒，各大頂級美妝競相推出奢華氣墊粉餅，包裝比美、比華麗，就是要讓隨身攜帶的妝品成為時尚配件，勤於推出新品的精品美妝迪奧，更是將時尚圖騰直接印在外殼推出「迪奧超完美氣墊粉餅經典NEW LOOK」，春季再發表迪奧超完美持久氣墊蜜粉春妝限量版，就是要讓消費者買不停手，搶攻送禮市場，也搶攻消費者話題。
專業彩妝NARS限定時尚謬思系列，以滿滿愛心點綴輕奢金色外殼，為話題產品穿上新衣，包括「裸光蜜粉餅」、「妝點甜心遮瑕蜜」、「超持久亮顏氣墊粉餅」，展現淨透裸光底妝；精品美妝TOM FORD「私人調香系列蜜桃狂想」新春系列則訴求，用香氣擄獲全年好運勢，並透過色彩帶來好桃花。
底妝權威LAURA MERCIER新年限定版將好運氣的過年紅、栩栩如生的招財虎爺刻在商品裡，冠軍蜜粉新年限定版含限量新年版煥顏透明蜜粉、限量新年版天鵝絨粉撲，冠軍氣墊新年限定版、輕肌漂染頰彩新年限定版都加入象徵招財的圖騰，為上妝更添節慶氛圍。
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