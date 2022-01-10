雪花秀完美柔焦精華氣墊全新升級回歸15gx2，2000元 。（雪花秀提供）

NARS 4色眼彩盤 金燦緋紅限量版 ＃TAJ MAHAL 1.2g (X4) ，1750元。（NARS 提供）

NARS超持久亮顏氣墊粉餅 時尚謬思限量版 12g ，1750元。（NARS 提供）

TOM FORD 私人調香系列 蜜桃狂想 限定版氣墊粉餅盒(含蕊)，3580元。（TOM FORD提供）

TOM FORD 私人調香系列 蜜桃狂想 限定版高級訂製四格眼盤，3180元。（TOM FORD提供）

迪奧超完美持久氣墊蜜粉春妝限量版，10g，2200元。（迪奧提供）

迪奧訂製3色眼影春妝限量版＃733，3.3g，2570元。（迪奧提供）

LAURA MERCIER新年限定版冠軍氣墊15g，1900元。（LAURA MERCIER提供）

LAURA MERCIER新年限定版輕肌漂染頰彩6g，1200元。（LAURA MERCIER提供）

迎新年，春妝帶來新氣象，在疫情籠罩下的生活，讓脣彩市場不再獨佔話題，展現好氣色的底妝也成為疫情下的寵兒，各大頂級美妝競相推出奢華氣墊粉餅，包裝比美、比華麗，就是要讓隨身攜帶的妝品成為時尚配件，勤於推出新品的精品美妝迪奧，更是將時尚圖騰直接印在外殼推出「迪奧超完美氣墊粉餅經典NEW LOOK」，春季再發表迪奧超完美持久氣墊蜜粉春妝限量版，就是要讓消費者買不停手，搶攻送禮市場，也搶攻消費者話題。

專業彩妝NARS限定時尚謬思系列，以滿滿愛心點綴輕奢金色外殼，為話題產品穿上新衣，包括「裸光蜜粉餅」、「妝點甜心遮瑕蜜」、「超持久亮顏氣墊粉餅」，展現淨透裸光底妝；精品美妝TOM FORD「私人調香系列蜜桃狂想」新春系列則訴求，用香氣擄獲全年好運勢，並透過色彩帶來好桃花。

底妝權威LAURA MERCIER新年限定版將好運氣的過年紅、栩栩如生的招財虎爺刻在商品裡，冠軍蜜粉新年限定版含限量新年版煥顏透明蜜粉、限量新年版天鵝絨粉撲，冠軍氣墊新年限定版、輕肌漂染頰彩新年限定版都加入象徵招財的圖騰，為上妝更添節慶氛圍。