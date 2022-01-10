淡水區中山路巷子內一棟5層樓公寓2樓，今天下午5時許發生火警，冒出陣陣火煙，傳出有1位老婦人受困，警消獲報後出動救援，於15分鐘內控制火勢，晚間6時撲滅火勢，燃燒面積約20坪，家屬聯繫不上老婦人，經救援人員搜索後，於6時34分於2樓客廳雜物堆發現70多歲婦人，婦人被找到時已失去生命徵象，救難人員緊急將她送往淡水馬偕醫院急救，詳細事發經過仍待調查。