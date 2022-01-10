淡水民宅傳火警 老婦人倒臥客廳命危送醫急救中 19:232022/01/10 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 淡水中山路巷內民宅火警 老婦人倒臥客廳命危送醫急救中（民眾陳先生提供／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 淡水區中山路巷子內一棟5層樓公寓2樓，今天下午5時許發生火警，冒出陣陣火煙，傳出有1位老婦人受困，警消獲報後出動救援，於15分鐘內控制火勢，晚間6時撲滅火勢，燃燒面積約20坪，家屬聯繫不上老婦人，經救援人員搜索後，於6時34分於2樓客廳雜物堆發現70多歲婦人，婦人被找到時已失去生命徵象，救難人員緊急將她送往淡水馬偕醫院急救，詳細事發經過仍待調查。 小貨車倒車未注意 北市7旬婦人等公車遭撞捲車底宣告不治 台南養生館傳火警 情侶屋主嗆傷急送醫 #老婦人 #客廳 #2樓 #婦人 #中山路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滷味店氣爆 2勇警路過衝火場救人 04:102022/01/03 社會新聞 北市寒冬送暖公益活動 婦幼警察隊贈孩童福袋 22:172022/01/08 寶島 設日間托育中心 社區輪流顧小孩 04:102022/01/02 焦點要聞 武陵賞梅 元旦連假遊客破5000人 04:102022/01/03 地方新聞 嘉縣樂齡醫療專車 6月無縫接軌 04:102022/01/05 地方新聞 淡水民宅火警 8旬老夫妻倒於臥室送醫後雙亡 19:112022/01/08 社會 桃園連假攬客數 青埔19萬人次最多 04:102022/01/03 地方新聞 神岡中山路口標示不清事故頻傳 周永鴻要求儘速裝設閃光裝置 14:222022/01/10 寶島 柏諦生技四大堅持 打造純淨產品 04:102022/01/04 產業特刊 職場達人－南山人壽前一通訊處區經理 李俊明揮灑熱情 當超級業務員 04:102022/01/08 產業特刊 送藥到府還陪長者 老藥師陳金火暖心 04:102022/01/10 地方新聞 社會熱門新聞 太噁！人妻餐廳吃萬元帝王蟹險崩潰 6千網友也嚇傻：頭皮發麻 - 社會 妹子緊抱機車騎士挑戰「近垂直」極陡坡 結局讓網喊失望 - 社會 不滿鄰居女友叫床太大聲 嗆她「太騷」被訴 - 社會 砂石車國道大戰紅斑馬 驚悚追逐激怒周圍大車遭「包夾」 - 社會 高中兒攜小女友「伴讀15h」母見趕不走暴氣賞巴掌挨告 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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