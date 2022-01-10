陽明海運（2609）2021年12月營收351.07億元，月增1.81％、年增108.13％，連19個月成長，貨櫃三雄唯一保持「月」來愈高紀錄；累計全年營收為3344.75億元，年增120.22％。

陽明表示，12月全球缺艙缺櫃問題持續，遠洋線運價維持高檔，加上農曆年前旺季，亞洲區間航線運價推升，使陽明12月合併營收仍較11月成長約1.81％。由於遠洋、近洋線皆受惠於市場需求暢旺，平均運價較去年同期大幅上漲，2021年12月合併營收也較2020年同期大增182.39億元，增幅108.13％。

儘管第四季為航運傳統淡季，但因為全球塞港、碼頭壅堵問題未緩解，Omicron病例擴散，運輸工人人力短缺再度加深供應鏈危機，加上農曆春節將至，恐引發出貨潮，支撐運價維持高檔。

展望2022年，上半年美國碼頭勞資合約談判，恐造成市場出現趕運潮，為供應鏈增添變數，預計市場供給吃緊狀況仍將持續；另外，全球通膨拖累經濟復甦的疑慮，新型變種病毒擴散，是影響航商營運的不確定因素。