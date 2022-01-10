財政部北區國稅局表示，自2021年1月1日起，軍、公、教及政務人員在職繳付之退撫基金或自提儲金，不計入繳付年度薪資所得課稅，請扣繳義務人於申報110年度薪資所得扣繳暨免扣繳憑單時，應減除其當年度依規定繳付退撫基金或自提儲金之金額，該金額無須列入扣（免）繳憑單之「給付總額」申報。

官員表示，過去軍公教人員退休撫卹制度採「繳稅在前、免稅在後」，與勞工和私校教職員相反，導致不同職域人員提繳退休金課稅規定不一致，衍生租稅不公平疑慮。

為使各類人員課稅規定一致，以兼顧稅賦衡平，行政院、考試院在2021年提出修法，讓軍公教人員繳付的退撫基金費用、自提儲金，不納入年度薪資收入課稅，並回溯至2021元旦施行，因應立院三讀通過，2022年報稅時即可適用。

根據退撫基金資料統計，截至2021年1月，修法受惠人數達67萬人，包括現職公務人員30.8餘萬人、教育人員18.3餘萬人、軍職人員17.9餘萬人。

北區國稅局指出，軍、公、教及政務人員2021年各月份應課稅薪資所得，原於給付時按未減除退撫基金費用之薪資收入所繳納之扣繳稅款，如有溢扣繳稅款部分，無須由扣繳義務人辦理更正及申請退稅事宜，請按實際扣繳稅額辦理扣繳憑單申報，由納稅義務人於2022年5月辦理2021年度綜合所得稅結算申報時據以扣抵或退還。

舉例來說，某公務員2021年應領薪資841980元，包含依規定繳付之退撫基金為44136元，則其應填報扣繳憑單「給付總額」欄位，為不含退撫基金之797844元（即應領薪資841980元-退撫基金44136元）；其提撥之退撫基金費用44136元，亦無須填列於扣繳憑單「依勞退條例或教職員退撫條例自願提繳金額」欄位。