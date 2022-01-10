搶快駛過斑馬線輾狠輾「行人牽繩愛狗」 網：溜小孩就完了（取自爆料公社）

過斑馬線以為閃過行人，卻沒閃過無辜的狗！桃園市蘆竹昨（9）發生1輛休旅車綠燈左轉時急著駛過斑馬線，駕駛以為已避開斑馬線線上的行人，沒想到卻當場輾過行人後方牽著的狗，狗當場遭輾躺在路中，被飼主崩潰抱起至路邊；驚悚影像曝光讓網友紛紛痛批「照這種開法如果是小孩…不堪設想」。

該名網友在臉書「爆料公社」曝光1段影像，1名行人昨（9日）行經桃園蘆竹1處路口斑馬線時，該行人因為用牽繩牽著1隻狗而步伐較為緩慢；過程中1輛白色休旅車眼見該行人已快到斑馬線中段，竟直接駛過去，白車駕駛完全沒注意到行人身後的狗，就逕自輾壓過去。

驚悚影片曝光，該行人牽著的狗遭休旅車直接輾壓後躺在路上一動也不動，疑似當場死亡，飼主則先是驚訝地望向休旅車，接著才抱起愛犬到路旁；據悉事後休旅車車主將車子停靠路邊並報警處理，目擊者也將影片提供給警方作為證據。

其他網友則留言說「行人在班馬線上，汽機車就是要等人走過，這不是禮遇，是規定」、「汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺）！這影片很明顯已經違規了」、「駕駛只注意到人，沒想到後面還牽一隻狗，照他這種開法如果是遛小孩…」。