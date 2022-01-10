小孩不受教，真讓父母一個頭兩個大，不過有位媽媽為了教育孩子珍惜事物，決定帶著一年級的兒子到公園當遊民過夜，體驗一日流浪漢的生活，這場震撼教育讓兒子多次崩潰大哭，媽媽說「看他下次還敢不敢給我給孝，懂不懂珍惜、知不知足」。

身為媽媽的原PO在臉書社團「爆廢公社」發文，表示家中一年級的兒子吃定父母，平時不肯好好吃飯、不收拾玩具、感冒不吃藥，細心叮嚀都當耳邊風，苦惱兒子「都不知道大人賺錢很辛苦，給他們吃飽喝飽穿好睡暖，還要嫌東嫌西」，也靈機一動決定要好好給兒子一場震撼教育。

原PO故意餓了兒子一天，也不幫他洗澡，然後給他換上薄長袖上衣、破褲，拿著垃圾袋後，母子倆就去公園當一日流浪漢，「我們今天就睡在這裡」，原PO也向兒子解釋會教他寫作業、要叫他穿外套，都是因為愛他，「但是我真的好累了，我跟你一起當流浪漢吧，從今天開始我不想再理你了，我把我愛你的名字都收回，以後我都叫你『欸～』。」

兒子對突如其來的轉變大感震驚，「當天他就拿垃圾袋當睡袋睡一個晚上，哭到一個不行」，然後擠進媽媽的垃圾袋哭著睡著了，睡到一半有巡邏隊來關切一下，兒子也很認命的哭著跟巡邏隊說「我不想學習，被丟來當小乞丐」。到了早上，兒子向她詢問可以吃早餐嗎？原PO帶著兒子坐上摩托車去找垃圾桶，接著說「你早餐在裡面自己去找」，讓兒子崩潰哭喊要吃乾淨的食物。

之後兒子以為可以回家了，但媽媽還沒打算作罷，接著載著兒子回到公園，直說「到了啊，我們家到了」，兒子則驚恐又崩潰求饒，「媽媽對不起啦，我下次不會了，我想要回我們溫暖的家，我想要躺在我們家溫暖的床」。

最後媽媽願意帶兒子回家，兩人在等電梯時，兒子很主動90度鞠躬道歉，懺悔說會好好學習，也會慢慢改掉他的壞習慣，接著一天兒子改用敬語「請、謝謝、幫忙、可以」說話。看到兒子懂得認錯反省，讓媽媽興起一個念頭，「寒假快到了，我有點打算準備來個三天兩夜，給他體驗一下升級版的流浪生活，我們一起流浪」。