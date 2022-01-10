近日大陸國家發展改革委官網發佈關於修改《產業結構調整指導目錄（2019年本）》的決定，正式通過在淘汰類產業中，增加虛擬貨幣的「挖礦」活動。文件顯示，所謂「淘汰類」產業主要是不符有關法律法規規定，不具備安全生產條件，嚴重浪費資源、污染環境，需要淘汰的落後工藝、技術、裝備及產品。

回顧2021年9月，大陸國家發展改革委、中央宣傳部、中央網信辦等11部門印發《關於整治虛擬貨幣「挖礦」活動的通知》，要求加強虛擬貨幣「挖礦」活動上下游全產業鏈監管，嚴禁新增虛擬貨幣「挖礦」項目，加快存量項目有序退出，促進產業結構優化和助力碳達峰、碳中和目標如期實現。

當時《通知》強調，要將虛擬貨幣「挖礦」活動增補列入《產業結構調整指導目錄(2019年本)》的淘汰類。

據不完全統計，2021年內蒙古、雲南、新疆、青海、四川、安徽、河北、江蘇、浙江、福建、江西、海南12省份已出手整治虛擬貨幣「挖礦」活動。例如第一槍是在2021年3月初，內蒙古發改委印發徵求意見稿，提出全面清理關停虛擬貨幣「挖礦」專案、2021年4月底前全部退出，隨後5月內蒙古先後設立虛擬貨幣「挖礦」企業舉報平台，制定8項懲戒措施。